James Van Der Beek, l’attore conosciuto come Dawson, è morto a casa sua dopo aver combattuto per due anni contro un tumore. Gli ultimi scatti lo mostrano circondato dall’affetto delle persone care. La notizia ha sconvolto fans e amici, che ricordano un uomo forte e talentuoso, troppo presto portato via.

James Van Der Beek, l’indimenticabile Dawson dell’omonima teen serie che gli ha dato un successo planetario ma lo ha anche imbrigliato a vita in quel ruolo (peccato, perché era un attore talentuoso e sottovalutato), è morto nella sua casa, stroncato da un tumore che aveva affrontato con coraggio e tenacia per un paio d’anni, ma che non gli ha dato scampo. Lascia l’amata moglie Kimberly, i suoi sei figli, milioni di fan sconvolti in tutto il mondo e tanti colleghi e amici nel mondo dello spettacolo, che in queste ore lo stanno omaggiando con bellissime parole e tributi. Perché James era davvero una bella persona, descritto da tutti come un’ anima gentile, affettuosa, altruista e generosa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - James Van Der Beek: gli ultimi scatti, circondato da tanto amore

James Van Der Beek sta attraversando giorni difficili.

Il cast di Dawson's Creek si stringe intorno a James Van Der Beek, morto a 48 anni per un tumore.

