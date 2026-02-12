Dopo aver concluso “Dawson’s Creek”, James Van Der Beek ha continuato a lavorare come attore, ma sui social si presenta soprattutto come padre di sei figli. La sua vita privata viene spesso al centro dell’attenzione, più che i ruoli sul set.

Finita la popolarissima serie tv aveva continuato a recitare, ma online si raccontava soprattuto come padre di sei figli Van Der Beek diventò famosissimo a 20 anni per la serie Dawson’s Creek, e nonostante negli ultimi vent’anni avesse continuato a recitare non ebbe più una popolarità paragonabile a quando la serie andava in onda. Da allora, e prima di morire a 48 anni per un cancro, l’immagine che si era costruito era quasi esclusivamente quella del padre di famiglia: in un’intervista data nel 2023 al talk show Good Morning America, disse che la paternità era la cosa più matta che gli fosse mai capitata, ma anche quella che lo rendeva più felice. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - James Van Der Beek, dopo “Dawson’s Creek”

La notizia della morte di James Van Der Beek, il protagonista di Dawson's Creek, ha sconvolto fan e colleghi in tutto il mondo.

La notizia ha colto di sorpresa i fan di Dawson’s Creek.

Morto James Van Der Beek: addio a Dawson di Dawson’s Creek

"Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia" ha scritto la famiglia su Instagram.