L’attore James Van Der Beek è morto a 48 anni per un cancro. La notizia ha colpito fan e colleghi, che lo ricordano come un protagonista degli anni ’90 grazie a Dawson’s Creek. Van Der Beek lottava contro la malattia da tempo e alla fine non ce l’ha fatta.

James Van Der Beek, famoso soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie televisiva per adolescenti degli anni ’90 Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni. Nel novembre 2024, mentre si preparava a partecipare allo speciale televisivo di beneficenza statunitense The Real Full Monty, l’attore aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro all’intestino. Mercoledì 11 febbraio, sulla pagina Instagram di Van Der Beek è stata pubblicata la seguente dichiarazione: “Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - James Van Der Beek (Dawson’s Creek) muore a 48 anni di cancro

Approfondimenti su James Van Der Beek

È morto James Van Der Beek, l’attore di ‘Dawson’s Creek’.

È morto James Van Der Beek, l’attore famoso per aver interpretato Dawson in Dawson’s Creek.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

È morto James David Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek aveva 48 anni

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: È morto James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek; Addio a James Van Der Beek: film e serie della star di Dawson's Creek; James Van Der Beek è morto; Morto James Van Der Beek, l’attore protagonista della serie Dawson’s Creek aveva 48 anni.

Dawson’s Creek piange James Van Der Beek: la raccolta fondi per i sei figli, la moglie Kimberly e la battaglia contro la malattiaJames Van Der Beek, star di Dawson’s Creek, ha combattuto un tumore al colon-retto e ha messo all’asta cimeli per pagare le cure; ora la moglie ... alfemminile.com

James Van Der Beek, morto in un hospice. L'amico: «Voleva trovare la pace. I figli gli tenevano la mano»Da diversi giorni James Van Der Beek, il celebre Dawson di Dawson's Creek, era in un hospice. L’attore, morto ieri a 48 anni, «non era più in cura da ... ilmessaggero.it

La pagina Instagram ufficiale di Dawson's Creek dedica un dolce omaggio a James Van Der Beek "Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di James Van Der Beek. La sua iconica interpretazione di Dawson Leery ha contribuito a definire una gener - facebook.com facebook

Nel giorno del suo 48esimo compleanno, l'8 marzo 2025, James Van Der Beek ha pubblicato sui social un messaggio commovente: "È stato l'anno più difficile della mia vita. Alla domanda 'Sono solo un ragazzo con il cancro Chi sono ora', mi sono risposto x.com