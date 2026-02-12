James Harden | La lealtà è sopravvalutata la priorità è vincere

Harden dice che la lealtà è sopravvalutata e che la priorità deve essere vincere. In un mondo del basket che cambia rapidamente, il giocatore sembra puntare più sui risultati che sui rapporti di lungo termine con le squadre. Le sue parole rimbalzano tra chi lo sostiene e chi lo critica, mentre il mercato si prepara a eventuali mosse future.

Il mondo del basket contemporaneo si confronta con una realtà in continua evoluzione, dove i valori tradizionali come la lealtà vengono rivalutati alla luce delle dinamiche di mercato e delle esigenze personali dei giocatori. Tra le voci più dirette a mettere in discussione questi princìpi si trova quella di James Harden, che ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla relazione tra integrità professionale e interessi personali nel contesto di questa disciplina. Secondo Harden, il concetto di **lealtà nel basket** tende a essere sovrastimato, poiché il settore è principalmente un settore **business**.🔗 Leggi su Mondosport24.com

