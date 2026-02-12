Jalen Williams ancora fuori | i problemi fisici del giocatore dei Thunder
Jalen Williams dei Thunder resta fuori per infortunio. Dopo l'all-star break, i medici hanno scoperto una nuova distorsione al bicipite femorale destro. Il giocatore rischia ancora di perdere diverse partite prima di potersi rimettere completamente. La squadra si prepara a fare a meno di lui per un po’, sperando in una pronta guarigione.
un aggiornamento sull'infortunio di jalen williams dei thunder: dopo l'all-star break è stata rilevata una nuova distorsione al bicipite femorale destro. la squadra procede con la gestione del recupero e la valutazione continua, mentre si delineano i tempi di ritorno in campo e l'organizzazione delle rotazioni in assenza dell'ala. si tratta della seconda distorsione al medesimo muscolo in meno di quattro settimane. l'infortunio ha costretto williams a saltare la partita contro i milwaukee bucks prevista per giovedì. dopo l'interruzione per l'all-star break, la situazione viene monitorata attentamente senza una tempistica ufficiale per il rientro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Jalen Williams Thunder
Milan, Espirito Santo avverte: “Fullkrug? Dei piccoli problemi fisici continuano a tenerlo fuori”
Nuno Espirito Santo, allenatore del West Ham, ha aggiornato sui problemi fisici di Niclas Fullkrug, oggetto di interesse da parte del Milan.
Berrettini si ferma ancora: ritiro dagli Australian Open per problemi fisici
Matteo Berrettini si è ritirato dagli Australian Open a causa di un infortunio.
Ultime notizie su Jalen Williams Thunder
Argomenti discussi: OKC ritrova Williams, Lakers ancora senza Doncic; Nba: Castle inarrestabile, San Antonio batte Dallas; LeBron James senza filtri: I Thunder sono una squadra da titolo. Noi no.
Thunder, Jalen Williams chiude i conti alla Crypto.com Arena dei LakersOklahoma City arrivava a Los Angeles con due sconfitte pesanti sulle spalle contro Spurs e Rockets, il tipo di mini-crisi che può lasciare segni in una squadra giovane; invece ... pianetabasket.com
NBA, stanotte Lakers contro OKC: i Thunder ritrovano Jalen Williams, LA senza DoncicLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, stanotte Lakers contro OKC: i Thunder ritrovano Jalen Williams, LA senza Doncic ... sport.sky.it
Thunder travolgente a Phoenix: Jalen Williams guida il 136-109 sui Suns #NBA | #pianetabasket x.com
#NBA La sfida tra Lakers e Thunder cambia padrone per ben 22 volte, e a vincerla sono gli ospiti, più precisi nei possessi finali. Oklahoma City concede solo 19 punti agli avversari nel decisivo ultimo quarto e ritrova un Jalen Williams subito protagonista con 2 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.