un aggiornamento sull'infortunio di jalen williams dei thunder: dopo l'all-star break è stata rilevata una nuova distorsione al bicipite femorale destro. la squadra procede con la gestione del recupero e la valutazione continua, mentre si delineano i tempi di ritorno in campo e l'organizzazione delle rotazioni in assenza dell'ala. si tratta della seconda distorsione al medesimo muscolo in meno di quattro settimane. l'infortunio ha costretto williams a saltare la partita contro i milwaukee bucks prevista per giovedì. dopo l'interruzione per l'all-star break, la situazione viene monitorata attentamente senza una tempistica ufficiale per il rientro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Jalen Williams ancora fuori: i problemi fisici del giocatore dei Thunder

