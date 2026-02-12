La casa automobilistica Iveco chiude un anno difficile, con utili in calo e vendite in picchiata in Europa. La domanda di camion e motori si è ridotta sensibilmente, facendo scendere i profitti e complicando il futuro dell’azienda.

Utili a picco per Iveco, che ha chiuso un 2025 veramente difficile, a causa del progressivo calo dei volumi di vendita in Europa e dell’andamento molto negativo dei settori camion e motori. Il Gruppo, che quest’anno passerà all’indiana Tata Mtors, ha dovuto reagire al calo dei volumi di vendita con misure di efficientamento e controllo dei costi. I numeri del 2025 in contrazione. Nell’esercizio 2025, il Gruppo ha realizzato ricavi per 13.428 milioni di euro, in calo del 7% rispetto ai 14.417 milioni di euro del 2024. I ricavi netti delle attività industriali sono stati pari 13.129 milioni di euro, anch’essi in contrazi9one del 7% rispetto aI 14. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Iveco: utili 2025 a picco con minori vendite in Europa

Iveco Group, -7% ricavi 2025, l'utile netto scende a 312 milioni(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Iveco Group chiude il 2025 con ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di euro, in calo del 7% rispetto all'anno precedente. L'ebit adjusted è stato pari a 645 milioni rispet ... msn.com

Iveco, utile e margini in calo nel 2025 ma nel quarto trimestre accelera. Defence in forte crescita prima della cessioneRicavi a 13,4 miliardi (-7%) e free cash flow industriale negativo per 109 milioni. Ma nell’ultimo trimestre redditività e cassa in forte miglioramento. Iveco Defence ha margini dell’11,4% ... milanofinanza.it

