Italiano prova a difendere il gruppo | Fuori dalla coppa ma a testa alta

Il tecnico Italiano cerca di rialzare il morale della sua squadra dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti. Nonostante la delusione, l’allenatore insiste sul fatto che i suoi hanno onorato la competizione e uscita a testa alta. La squadra resta concentrata e pronta a ripartire, anche se il risultato pesa.

Lo spartito non cambia, da una delusione all’altra e questa è grossa. Fuori dalla Coppa Italia, quella che fu la favola della scorsa stagione, quest’anno finisce ai quarti: "Ma l’abbiamo onorata, usciamo a testa alta", dice Italiano, che difende i suoi e ripete concessi già espressi dopo le ultime uscite e sconfitte. "Ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo fatto una buona prestazione, una di quelle da cui si può ripartire per uscire da questo momento. Dovevamo evitare di arrivare ai rigori, è pericoloso. Niente da rimproverare, i rigori li sbaglia chi li tira. Abbiamo pagato i minuti in inferiorità con il Parma con rotazioni obbligate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la sconfitta ai rigori contro la Lazio, il tecnico del Bologna Italiano ha commentato senza troppi giri di parole.

