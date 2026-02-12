Prima di partire, gli italiani fanno le valigie con più biancheria e senza rinunciare alla doccia. Per molti, preparare la valigia significa non solo mettere vestiti, ma anche mantenere le proprie abitudini di comfort e routine quotidiane. È un modo per sentirsi a casa, anche quando si è lontani.

C’è un momento, prima ancora di chiudere la zip del trolley, in cui il viaggio diventa una dichiarazione di intenti: non è solo una questione di destinazione, ma di abitudini, di comfort, di piccoli rituali che raccontano chi siamo anche lontano da casa. E se c’è un dettaglio che gli italiani non sono disposti a sacrificare sull’altare dell’avventura, è la pulizia. Secondo un’indagine condotta da eDreams su 9.000 viaggiatori in sette Paesi, il rapporto tra italiani e igiene personale in vacanza è tutto fuorché superficiale: è un equilibrio calibrato tra organizzazione, prudenza e quel bisogno quasi emotivo di sentirsi “a posto” prima di uscire dalla propria comfort zone. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Italiani in viaggio: più biancheria in valigia e zero compromessi sulla doccia

