Italia pronta a conquistare il podio nel superG femminile | Goggia guida la carica azzurra

L’Italia si prepara con entusiasmo al superG femminile di Milano-Cortina 2026. La campionessa Goggia guida le speranze azzurre, che puntano a salire sul podio dopo le recenti delusioni. La gara rappresenta un momento chiave per lo sport italiano, deciso a dimostrare il suo valore in un evento così importante.

superg femminile alle olimpiadi milano cortina 2026: una sfida cruciale per l’Italia che punta a riscatto e a un piazzamento di rilievo sulla scena olimpica. Sotto il cielo di Cortina d’Ampezzo, la prova femminile promette spettacolo e livello alto, con una cornice di pubblico pronta a sostenere le atlete in gara mentre la stagione olimpica entra nel vivo. Nella fase di partenza, quattro azzurre entreranno in corsa: Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano e Elena Curtoni. Goggia, leader della classifica di specialità, arriva con l’obiettivo di conquistare la prima medaglia olimpica nel superg. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’Italia cerca il riscatto nel superG femminile. Goggia e le azzurre a caccia della medaglia

L’Italia riprende la corsa alle medaglie con il superG femminile a Milano Cortina 2026.

Sofia Goggia è strepitosa: l’azzurra si prende la vittoria nel SuperG della Coppa del Mondo di sci

