Italia nella morsa del maltempo | raffiche di vento scoperchiano scuola in Sardegna disagi a Palermo e Catania

Il maltempo si abbatte sull’Italia centro-meridionale. In Sardegna, raffiche di vento forte hanno scoperchiato una scuola a Villasimius, creando caos tra studenti e residenti. A Palermo e Catania, le onde alte e il vento impetuoso hanno costretto le autorità a chiudere di nuovo il lungomare, lasciando i cittadini in difficoltà. La situazione rimane critica in molte zone, con danni e disagi che aumentano di ora in ora.

