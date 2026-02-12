Italia in lutto addio ad una grande donna della famosa famiglia

Un’altra perdita pesa sulla famiglia e sulla comunità di Alba. Si è spenta questa mattina alle 5,30 nella sua casa di Altavilla, sulla prima collina, una donna molto rispettata. Aveva appena compiuto 87 anni, nata a Savigliano nel 1939, e da anni era legata alla storia della città e alla famosa famiglia. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando tutti con un senso di tristezza.

Si è spenta alle 5,30, nella sua casa di località Altavilla, sulla prima collina di Alba. Aveva compiuto da poco 87 anni: era nata a Savigliano il 21 gennaio 1939, sette anni prima che ad Alba nascesse quella fabbrica destinata a diventare uno dei simboli dell'industria dolciaria mondiale. Si è spenta nel luogo che più rappresentava le sue radici, quel territorio delle Langhe che non ha mai davvero lasciato, anche quando la dimensione dell'azienda era ormai globale. La presidente onoraria della holding Ferrero International S.A. e presidente della Fondazione Ferrero è morta. La sua storia personale si intreccia in modo indissolubile con quella del gruppo fondato dalla famiglia Ferrero.

