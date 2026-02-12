Italia autobus pieno di studenti cade nel fossato e finisce sott’acqua | è panico

Un autobus con studenti a bordo ha preso una piega improvvisa e si è immerso in un fossato, finendo sott’acqua. I ragazzi sono scappati nel panico, urlando e cercando di uscire. Le chat sui telefoni si sono riempite di messaggi di paura, mentre i presenti cercavano di capire cosa fosse successo. L’incidente si è verificato in un attimo: un rumore secco, la sensazione che il veicolo si “rilassasse” e poi il pavimento che si inclinava. Fortunatamente, nessuno si è fatto male gravemente, ma la scena è rimasta

È un attimo: le voci dei ragazzi, le chat aperte sul telefono, la testa già a casa. E poi quel colpo secco, la sensazione che qualcosa "molli" sotto le ruote, il pavimento che non è più dritto. In pochi secondi il viaggio più normale del mondo si trasforma in una scena da incubo, con l'acqua lì, vicina, troppo vicina. Succede nel primo pomeriggio di giovedì 12 febbraio, su una strada che tanti percorrono senza pensarci troppo. Ma questa volta basta una manovra di troppo, un margine di carreggiata traditore, e il pullman si ritrova fuori controllo. A bordo ci sono studenti che tornano da scuola.

