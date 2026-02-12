Israel’s Netanyahu says Trump may be creating conditions for Iran deal

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che le mosse di Donald Trump potrebbero favorire un accordo con l’Iran. Durante una conferenza stampa a Gerusalemme, Netanyahu ha spiegato che le azioni degli Stati Uniti potrebbero portare a un nuovo dialogo con Teheran. La sua dichiarazione arriva mentre si intensificano le tensioni tra i due paesi, con Israele che segue da vicino ogni sviluppo sulla questione nucleare iraniana.

JERUSALEM, Feb 12 (Reuters) - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Thursday expressed hope that U.S. President Donald Trump may be creating the conditions to reach a deal with Iran. They include Iran's nuclear programme, its ballistic missiles and Iran's proxies, he added. Comprendono il programma nucleare iraniano, i suoi missili balistici e i proxy dell'Iran, ha aggiunto.

