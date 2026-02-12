Isola Maggiore sarà riaperto il sentieri francescano amato dai turisti | al via il piano anti-frane

La Regione ha annunciato che riaprirà il sentiero francescano sull’Isola Maggiore, chiuso dopo un crollo di massi. L’assessore alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti, ha approvato un piano per mettere in sicurezza l’area e permettere ai turisti di tornare a percorrerlo. I lavori partiranno a breve, con l’obiettivo di ripristinare la strada e garantire maggiore stabilità, senza più rischi di nuovi crolli.

Era stato chiuso a seguito del crollo di alcuni massi avvenuto il 24 agosto 2025. La Regione interviene con oltre 300mila per mettere in sicurezza l'area Dopo il crollo di massi e la chiusura di uno sentieri più amati dagli escursionisti dell'Isola Maggiore del Trasimeno, la Regione su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Francesco De Rebotti, ha varato un piano per mettere in sicurezza l'area del crollo fragile e restituire piena fruibilità al percorso.Previsti 350mila per la ciclopedonale di collegamento ai luoghi francescani dell’isola. La chiusura del percorso, adottata per la tutela della pubblica incolumità, ha reso evidente la vulnerabilità geologica del sito e l’urgenza di un’azione di consolidamento e mitigazione dei volumi di roccia instabile, come è emerso dai sopralluoghi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Isola Maggiore Trasimeno Turisti bloccati a Socotra, l’isola yemenita dai “draghi” vegetali Un gruppo di circa 650 turisti, tra cui una centinaia di italiani, si trova attualmente bloccato sull’isola di Socotra, nell’arcipelago yemenita dell’Oceano Indiano. Rivolta contro il piano anti-alluvioni: "Con i nuovi vincoli sarà impossibile realizzare il ’cupolone’ della Fiera" Tremano Rimini e i comuni vicini. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. PASQUA IN UMBRIA Piccoli borghi e il Lago Trasimeno Dal 3 al 6 aprile visita guidata di Città di Castello, Assisi, Rasiglia e Bevagna Lago Trasimeno con l'isola Maggiore e Castiglione del Lago degustazione di prodotti locali visita di un fran - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.