Irpef comunale Ugl all' attacco di Gualtieri | Nessuna decisione si tradiscono cittadini

L’Ugl attacca il sindaco Gualtieri, accusandolo di non aver ancora preso decisioni chiare sul taglio dell’Irpef comunale. Il sindacato, storicamente vicino alla destra, dice che così si tradiscono i cittadini e si rischia di perdere tempo prezioso. La polemica si accende mentre i cittadini aspettano risposte concrete.

Il sindacato di destra punta il dito contro la giunta, che ha beneficiato di oltre mezzo miliardo di euro dal Governo per l'uscita definitiva dalla gestione commissariale L'Ugl all'attacco di Gualtieri. Il sindacato storicamente vicino alla destra, punta il dito contro il Sindaco e le mancate (finora) decisioni rispetto al taglio dell'Irpef comunale. A inizio dicembre il Governo Meloni ha approvato un emendamento da oltre mezzo miliardo di euro per porre fine definitivamente alla gestione commissariale del debito di Roma Capitale. Una boccata d'ossigeno che permetterebbe all'amministrazione, tra le altre cose, di ridurre la pressione sui contribuenti romani, in particolare abbassando l'Irpef.

La decisione di non sfiduciare Lorenzo Porzano, amministratore unico di Cermec, ha scatenato nuove polemiche a Massa Carrara.

