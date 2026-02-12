La mostra personale di Irma Costa apre oggi a Roma, alla Medina Art Gallery. L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 5 marzo, raccoglie sessant’anni di lavori dell’artista. Le tre sedi tra Via Merulana e Via Angelo Poliziano accolgono dipinti e disegni che raccontano il percorso di una delle pittrici più significative del panorama italiano. La mostra invita il pubblico a scoprire l’evoluzione artistica di Costa attraverso le sue opere più rappresentative.

Cosa: Mostra Personale Antologica dedicata all’artista Irma Costa.. Dove e Quando: Medina Art Gallery (tre sedi tra Via Merulana e Via Angelo Poliziano), dal 27 febbraio al 5 marzo 2026.. Perché: Un percorso monumentale che attraversa oltre sei decenni di ricerca pittorica, tra visioni notturne, paesaggi metafisici e astrazione lirica.. L’arte contemporanea a Roma si arricchisce di un appuntamento di profondo spessore culturale con l’apertura della mostra antologica dedicata a Irma Costa. Dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, la capitale ospita un progetto espositivo di ampio respiro che si snoda attraverso le tre sedi della Medina Art Gallery, coinvolgendo gli spazi di Via Merulana e Via Angelo Poliziano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Irma Costa: sessant’anni di pittura in mostra a Roma

Approfondimenti su Irma Costa

Enzo Cacciola festeggia 50 anni di pittura con una mostra a Palazzo Lombardia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Irma Costa

Argomenti discussi: Roma | Mostra personale antologica di Irma Costa.

. Pizzata in compagnia da Irma, ma qui non vieni solo per la pizza (che è bassa, croccante e dannatamente buona), ma anche per l’atmosfera che si respira. I gestori non si limitano a portarti il menu e sorridere di circostanza: ti a - facebook.com facebook