Iran Trump vede Netanyahu e insiste su negoziati | Devono continuare

Donald Trump ha incontrato Benjamin Netanyahu e ha ribadito la sua volontà di continuare i negoziati con l’Iran. L’ex presidente americano ha insistito sull’importanza di mantenere aperto il dialogo, anche dopo aver ripreso i colloqui la scorsa settimana. La visita si inserisce in un quadro di tensione crescente sulla questione nucleare, ma Trump ha deciso di puntare ancora sulla diplomazia.

(Adnkronos) – Donald Trump riceve Benjamin Netanyahu e continua a scommettere sui negoziati con l’Iran ripresi la settimana scorsa. Il presidente Usa ha incontrato il primo ministro israeliano alla Casa Bianca. Un faccia a faccia a porte chiuse durato quasi tre ore, definito “molto positivo” dal numeri 1 della Casa Bianca che, su Truth, ha sottolineato “le relazioni eccellenti” tra i due Paesi. “Non è stato raggiunto nulla di definitivo, se non che ho insistito affinché i negoziati con l’Iran continuino per vedere se sia possibile o meno concludere un accordo – ha rivelato Trump – Se sarà possibile, ho fatto sapere al primo ministro che questa sarà la soluzione preferibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Benjamin Netanyahu sta per partire verso Washington.

Domani alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

