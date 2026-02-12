Iran | Nobel Mohammadi vittima di violenza bastonate e strappi di capelli durante arresto Denuncia il comitato

La vincitrice del Nobel per la Pace, Narges Mohammadi, ha raccontato di aver subito una violenta aggressione durante il suo arresto in Iran. Secondo il comunicato del suo comitato, è stata colpita con bastoni e le sono stati strappati dei capelli mentre veniva portata via dalla polizia. La dissidente denuncia un trattamento brutale e chiede giustizia.

Denuncia Shock dal Nobel: Violenza Brutale contro la Dissidente Narges Mohammadi in Iran. La vincitrice del premio Nobel per la Pace 2023, Narges Mohammadi, è stata vittima di violenza fisica durante un arresto in Iran, con gravi aggressioni che hanno incluso colpi con bastoni e la perdita di parte dei capelli a causa di strattonamenti. La denuncia, lanciata dal comitato del Nobel, getta una luce inquietante sulle condizioni di detenzione della dissidente e sull’escalation della repressione nel paese. Un Aggressione Inaccettabile: I Dettagli della Violenza. Le rivelazioni del comitato del Nobel descrivono una scena di violenza inaccettabile.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Narges Mohammadi Iran, la Nobel per la Pace Narges Mohammadi due volte al pronto soccorso per le manganellate ricevute durante l’arresto Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace iraniano, è stata ricoverata due volte in pronto soccorso dopo essere stata arrestata e brutalmente picchiata dalla polizia durante una manifestazione. Iran: nessun contatto con il Nobel Mohammadi dal suo arresto Dopo il suo recente arresto venerdì, la Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi non ha fornito ulteriori comunicazioni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Narges Mohammadi Argomenti discussi: Iran, Nobel per la Pace Narges Mohammadi inizia lo sciopero della fame in carcere; Comitato per il Nobel: L’Iran liberi immediatamente Mohammadi; Iran, Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a 6 anni di carcere; Iran: il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a sei anni di carcere. In Iran la repressione continua. Nuova condanna per la premio Nobel per la Pace Narges MohammadiNarges Mohammadi è stata condannata a sette anni di carcere per il suo attivismo contro il regime dell'Iran. Prosegue intanto la repressione nel paese dopo le proteste di inizio anno. lifegate.it Comitato per il Nobel: L’Iran liberi immediatamente MohammadiIl Comitato per il Nobel si è detto profondamente sconvolto per il brutale arresto in Iran, avvenuto a dicembre, di Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2023, già in condizion ... lepersoneeladignita.corriere.it IL NOBEL CHE NON VALE itabloid.it/il-nobel-che-n… "l premio #Nobel per la Pace #NargesMohammadi è di nuovo in carcere. Era stata arrestata, poi rilasciata per gravi motivi di salute. Ma il messaggio dell’Iran è chiaro: la malattia passa, la punizione resta. x.com L’attivista iraniana Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2023, è stata condannata da un tribunale iraniano a sei anni di carcere e ad altre misure restrittive. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.