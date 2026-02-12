Iran Netanyahu | Possibile buon accordo ma includa missili e proxy

Dopo aver incontrato il presidente americano Donald Trump, Benjamin Netanyahu si è detto aperto a un possibile buon accordo con l’Iran. Tuttavia, ha chiarito che qualsiasi intesa dovrà prevedere restrizioni sul programma di missili balistici e sulla presenza di milizie filo-Teheran nella regione. Il primo ministro israeliano si mantiene deciso a non rinunciare alle sue richieste, anche di fronte a possibili aperture.

(Adnkronos) – All'indomani dell'incontro con il presidente americano Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato che "potrebbe essere possibile raggiungere un buon accordo" con l'Iran, ma ha ribadito che qualsiasi intesa dovrà includere limitazioni al programma di missili balistici e alla rete di milizie filo-Teheran nella regione. Trump "ritiene che gli iraniani . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

