Iran | Idf a cittadini iraniani ' contattateci per collaborare'

Il portavoce delle Forze di Difesa israeliane ha invitato i cittadini iraniani a mettersi in contatto con lui su X. Ha detto che sono pronti a collaborare e ha chiesto alle persone di farsi avanti. La richiesta sorprende, visto il clima di tensione tra i due paesi. Nessuna reazione ufficiale dall’Iran finora.

Tel Aviv, 12 feb. (Adnkronos) - Il portavoce persiano delle Forze di Difesa israeliane ha chiesto ai cittadini iraniani di contattarlo tramite il suo account X per chiedere collaborazione. "Chiediamo ai cittadini iraniani patriottici di seguire i nostri canali di comunicazione ufficiali e di contattarci per qualsiasi tipo di collaborazione", si legge nella dichiarazione.

