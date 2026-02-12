io sono Farah 2 replica puntata del 12 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 12 febbraio, va in onda in streaming la nuova puntata di “Io sono Farah”. La soap turca torna con un episodio ricco di colpi di scena, dopo la lettura del testamento. Le rivelazioni cambiano gli equilibri tra i personaggi e creano tensione tra alleati e rivali. La trama si fa sempre più intricata, con sorprese che tengono il pubblico con il fiato sospeso.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12 febbraio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna dopo la lettura del testamento, entrano in gioco molte sorprese che mettono in ericolo alleanze e ambizioni.

