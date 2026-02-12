Io dico che sono innocente Non c’è altra parola di verità da confessare Lettera aperta a Mario Calabresi

Questa mattina si è diffusa una lettera aperta di una persona che si dichiara innocente e chiede di non essere più ascoltata. La lettera, indirizzata a Mario Calabresi, è stata pubblicata online e mostra il disagio di chi si sente ingiustamente coinvolto. La persona afferma di aver già detto tutto quello che aveva da dire e si rivolge direttamente al giornalista, senza altri commenti o parole di scuse. La vicenda si svolge in un clima di tensione, tra accuse e difese, senza che ancora si vedano sviluppi concreti.

Gentile Mario Calabresi, ho guardato e ascoltato, in ritardo, la trasmissione televisiva in cui lei si rivolge a me. E si augura, in sostanza, che “prima della fine della mia vita” – ragionevole avvertenza – io smetta di starmene “barricato dietro mille cavilli”, e trovi “il coraggio” di dire “una parola di verità”. E che lei e i suoi fratelli apprezzereste. Quanto a sua madre, “mi ha perdonato, benché io non l’abbia chiesto”. Questo avviene in un programma che si intitola “La confessione”, e prevede – non ne sapevo niente – che l’invitato resti solo e pronunci, all’indirizzo della telecamera, una propria confessione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

