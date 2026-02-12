Investimenti comuni o declino l’Europa secondo Draghi

Mario Draghi torna a far sentire la sua voce in Europa. Al vertice informale a Alden-Biesen, l’ex presidente del Consiglio ha chiesto di puntare sugli investimenti condivisi e di muoversi subito per migliorare la competitività del continente. La sua voce ha scosso i leader europei, che ora dovranno decidere come rispondere a questa chiamata.

Mario Draghi è tornato a scuotere i leader europei. Al castello di Alden-Biesen, dove oggi si è tenuto il vertice informale dei leader europei, l’ex presidente del Consiglio e governatore della Banca centrale europea ha lanciato un appello forte e chiaro: servono investimenti comuni e bisogna agire in fretta sulla competitività. L’intervento di Draghi non ha lasciato spazio a dubbi. Davanti ai capi di Stato e di governo riuniti nel Limburgo belga, ha sottolineato come il panorama economico europeo si sia ulteriormente deteriorato nei mesi successivi alla presentazione del suo rapporto. Le soluzioni classiche, ha avvertito, non bastano più. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Molti giovani laureati italiani cercano opportunità all’estero, attratti da stipendi più elevati e investimenti universitari inferiori rispetto ad altri paesi europei.

Mario Draghi torna a parlare di unità europea e lo fa con un messaggio chiaro.

