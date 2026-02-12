La Corte di Cassazione ha confermato che il licenziamento di un investigatore privato per motivi disciplinari è legittimo, anche quando si tratta di violazioni sul lavoro. La sentenza 308212025 chiarisce che, in questi casi, le aziende possono agire senza temere ricorsi se le procedure sono corrette.

In tema di violazioni disciplinari, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 308212025, ha ribadito un principio ormai consolidato, ma spesso frainteso. L’azienda può legittimamente avvalersi di un’ agenzia investigativa per controllare un suo dipendente, a patto che l’indagine sia finalizzata ad accertare comportamenti illeciti o fraudolenti. Il semplice adempimento della prestazione lavorativa non basta, infatti, a giustificare questa iniziativa. La decisione in oggetto è particolarmente interessante, perché chiarisce i confini del cosiddetto controllo difensivo, distinguendolo dai controlli vietati dallo Statuto dei Lavoratori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Investigatore privato sul lavoro, il licenziamento è legittimo? La sentenza

Approfondimenti su Sezione Lavoro Cassazione

Una dottoressa del Leccese ha denunciato di essere stata pedinata per mesi tramite un GPS installato sulla sua auto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il CAPO ti spia fuori dal LAVORO | Avv. Angelo Greco

Ultime notizie su Sezione Lavoro Cassazione

Argomenti discussi: Dipendente in malattia: il datore può usare l'investigatore; Forlì, operaia licenziata perché gli investigatori privati la fotografano al mare: Non era con la madre malata. Il giudice la reintegra: Recuperava energie; Lavoro subordinato: la qualificazione conta più del nome; Angel Heart - Ascensore per l'inferno.

Investigatore privato sul lavoro, il licenziamento è legittimo? La sentenzaAgenzie investigative e lavoro, ecco le condizioni per cui il controllo sul dipendente è legittimo e giustifica la sua espulsione ... quifinanza.it

Nel suo primo ruolo da protagonista in una serie tv, #NicolasCage è un investigatore privato ed ex supereroe invecchiato e sfortunato in #SpiderNoir. Al link vi mostriamo le nuove foto: x.com

Un investigatore privato ingaggiato dal vostro datore di lavoro o dal vostro coniuge che sospetta un tradimento può mettere un GPS come una piccola cimice attaccato alla vostra auto per controllare i vostri movimenti È una violazione della privacy#legge #p - facebook.com facebook