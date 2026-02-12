Introdurre il preavviso di mancato pagamento sulle strisce blu al via la campagna di Insieme per Pescara

Questa mattina è partita ufficialmente la campagna di Insieme per Pescara per introdurre il preavviso di mancato pagamento sulle strisce blu. L’obiettivo è rendere il sistema di parcheggio più giusto, evitando multe automatiche per chi dimentica di pagare o si ferma più a lungo del previsto. La proposta punta a favorire il commercio di vicinato e a rendere più tranquillo il centro della città.

L'associazione lancia una raccolta firme per presentare la proposta al Comune: "Misura che favorisce il commercio di vicinato e la tranquillità di chi vive il centro" "Un sistema di sosta più equo, che non punisca il cittadino per una piccola dimenticanza o per un appuntamento prolungato, ma che favorisca il commercio di vicinato e la tranquillità di chi vive il centro". È l'obiettivo della raccolta firme lanciata dall'associazione "Insieme per Pescara", che propone all'amministrazione comunale "una modifica del regolamento vigente sulla sosta a pagamento", introducendo un "preavviso di mancato o insufficiente pagamento", una sorta di finestra temporale di cortesia.

