Il sindaco di Sanremo, Alessandro Magher, racconta il suo punto di vista sul Festival. Parla di come la Rai coordina l’evento e di quanto lavori il Comune per i tanti eventi che si tengono in città in quel periodo. Magher spiega che il Festival è una vetrina importante, ma anche un momento di festa per tutta Sanremo.

Alessandro Mager racconta il Festival di Sanremo con uno sguardo che unisce istituzioni e sentimento, sottolineando il ruolo centrale della Rai nell’organizzazione e l’impegno del Comune negli eventi collaterali. Il prossimo 24 febbraio debutterà la 76esima edizione del Festival di Sanremo, che Alessandro Mager seguirà, per il secondo anno consecutivo, nel ruolo di sindaco della Città dei Fiori. Incontrandolo, abbiamo cercato di conoscere i retroscena della manifestazione canora più famosa d’Italia e, soprattutto, lo spirito con cui il Comune ligure l’accoglie. Classe 1957, Mager cita spesso la sua famiglia nel corso della conversazione: un dettaglio che racconta molto di lui e che lascia emergere una dimensione personale forte, lontana dall’immagine della fredda figura istituzionale tutta lavoro e rigore. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Intervista ad Alessandro Magher Sindaco di Sanremo

Approfondimenti su Sanremo Festival

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Presentazione app municipium Comune di Sanremo

Ultime notizie su Sanremo Festival

Argomenti discussi: Sanremo, presentata l’edizione 2026 de Il Villaggio del Festival.

Alessandro Mager, sindaco di Sanremo: Statua di Pippo Baudo? Famiglia non ha risposto/ La speranza…Il sindaco di Sanremo - Alessandro Mager - a La Volta Buona svela le ultime novità sulla statua dedicata a Pippo Baudo. ilsussidiario.net

100 anni di emozioni! Oggi ho avuto il piacere di festeggiare i 100 anni della signora Rosina Greco, portandole gli auguri del sindaco Alessandro Mager e di tutta l’amministrazione comunale. Una bellissima giornata trascorsa con la sua grande famiglia: 4 - facebook.com facebook

Sanremo: incontro tra il sindaco Alessandro Mager e il nuovo coordinatore di area As1 Marino Anfosso x.com