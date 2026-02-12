Interviene per fermare i maranza | Gesto che andrebbe premiato

Un ragazzo si è distinto ieri mattina alla stazione, intervenendo di persona per fermare alcuni vandali che stavano danneggiando le strutture di un treno. L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti, ma molti concordano nel ritenere che il suo gesto meriti di essere riconosciuto e premiato. Nessuno si aspettava che qualcuno si prendesse la briga di intervenire, rischiando anche di mettersi in pericolo, invece lui ha deciso di agire senza pensarci due volte.

"Quel ragazzo merita un riconoscimento per essere intervenuto, senza girarsi dall'altra parte e far finta di nulla, di fronte a un gruppetto di vandali che stavano danneggiando delle strutture su un treno". Trova piena solidarietà di tanti cittadini il comportamento di uno studente di 17 anni, che lunedì pomeriggio sul treno che lo stava riportando a casa da scuola, da Parma verso Gualtieri, è intervenuto per richiamare alcuni maranza che stavano entrando nella cabina di guida della parte posteriore del convoglio della linea Parma-Suzzara, raccontando poi al capotreno quanto era accaduto, nonostante le minacce che gli erano state rivolte dai giovani vandali poco prima, affinché non riferisse nulla.

