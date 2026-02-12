Inter U23 mese di gennaio da incorniciare per La Gumina | è lui l’MVP del girone A

Gennaio si chiude con un riconoscimento importante per Antonino La Gumina. L’attaccante dell’Inter Under 23 è stato eletto MVP del girone A di Serie C, confermando le sue qualità e il suo ruolo nel team. Un mese di grande forma per lui, che ha attirato l’attenzione di molti tifosi e addetti ai lavori.

La Gumina. Un riconoscimento importante per Antonino La Gumina, protagonista con l’ Inter Under 23 nel girone A di Serie C. Prima del fischio d’inizio della sfida contro il Lumezzane, l’attaccante nerazzurro è stato premiato come miglior giocatore del mese di gennaio, coronando un periodo di forma eccellente e decisivo per il cammino della squadra guidata da Stefano Vecchi. L’ex Sampdoria ha saputo imporsi come punto di riferimento offensivo nel corso delle ultime settimane, mettendo a segno gol pesanti e dimostrando continuità di rendimento. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e il premio individuale rappresenta la naturale conseguenza di un mese vissuto da assoluto protagonista.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La Gumina si aggiudica il premio di MVP del mese di gennaio nel girone A di Serie C.

La Pro Patria Inter U23 conquista la prima vittoria del 2026 grazie a una doppietta di La Gumina nella 21ª giornata di Serie C.

