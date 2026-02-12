Inter tour de force Scudetto | 50 giorni per il Triplete

L’Inter si prepara a un mese e mezzo di fuoco. In soli cinquanta giorni, i nerazzurri affronteranno una serie di partite decisive in campionato, coppa e Champions. La squadra di Inzaghi si gioca tutto in questo periodo, con l’obiettivo di conquistare il tanto ambito “Triplete”. La pressione è alta, e ogni risultato potrebbe cambiare il volto della stagione.

Il calendario dell' Inter entra nella sua fase più critica, con un tour de force di cinquanta giorni che deciderà le sorti della stagione su tre fronti. A differenza delle dirette concorrenti, la formazione di Cristian Chivu resta l'unica compagine italiana ancora in corsa in tutte le competizioni ufficiali, una condizione di privilegio che tuttavia impone una gestione millimetrica delle risorse atletiche. L'inizio di questo ciclo infernale è fissato per sabato 14 febbraio, quando a San Siro andrà in scena il Derby d'Italia contro la Juventus, crocevia fondamentale per consolidare il primato in classifica.

