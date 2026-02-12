Inter-Juve gioiscono anche i conti | sarà il secondo incasso più grande della storia

L’Inter ha vinto e anche il botteghino fa festa. La partita ha portato un incasso che si avvicina ai record storici, diventando il secondo più grande di sempre. I tifosi hanno riempito gli spalti, creando un’atmosfera calda e piena di entusiasmo. I numeri degli incassi dimostrano che le grandi sfide attirano sempre più pubblico.

L’Inter vola in campo, ma anche sugli spalti continua a macinare numeri impressionanti. La gestione Chivu sta dando risultati sportivi evidenti, ma a sorridere è anche il botteghino. Dopo i 75.562 spettatori e l’incasso record superiore agli 8,6 milioni di euro registrato nel derby contro il Milan dello scorso novembre, San Siro si prepara a un altro tutto esaurito da ricordare. Per Inter-Juventus l’attesa è altissima e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si va verso l’ennesimo sold out stagionale. Il Derby d’Italia si appresta a entrare di diritto tra le partite simbolo per cornice di pubblico, biglietti venduti e ricavi generati.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Juve

La serie TV di Harry Potter si prepara a cambiare le regole del mercato dello streaming.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Contro l'inter la juve ha sempre un uomo in più.#inter#juce#calcio#seriea#campionato

Ultime notizie su Inter Juve

Inter-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), classifica Serie AL'attesa sta per finire: il derby d'Italia tra Inter e Juventus è pronto ad andare in scena nella splendida cornice di San Siro. Dopo il match spettacolare ... leggo.it

Inter-Juve Primavera, diretta: risultato in tempo reale, in palio la semifinale di Coppa ItaliaClaudio Chiellini: Next Gen e Primavera, vogliamo creare un gruppo unico Intervenuto ai canali del club, l'Head od Next Gen Area Claudio Chiellini ha spiegato l'obiettivo di unire Next Gen e Primave ... tuttosport.com

Inter-Juve da record: sold out e diventa la seconda partita per incassi della storia della Serie A x.com

Luciano Spalletti non prenderà parte alla tradizionale conferenza stampa della vigilia di Inter-Juventus, uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Serie A - facebook.com facebook