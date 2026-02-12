Negli ultimi cinque anni, l’Inter ha superato la Juventus di oltre 60 punti, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La differenza si traduce anche in un divario di circa 330 milioni di euro. La lotta tra le due squadre si fa sempre più evidente, con l’Inter che mostra un vantaggio chiaro sia in classifica che in risorse finanziarie. La rivalità tra i due club si rafforza, mentre i numeri confermano che l’Inter ha preso il largo negli ultimi anni.

. Gerarchie rovesciate da quando il dirigente è approdato in nerazzurro. Il divario tra Inter e Juventus, oggi cristallizzato nei 12 punti di vantaggio dei nerazzurri in classifica, affonda le radici in una programmazione diametralmente opposta nell’ultimo quadriennio. Se l’avvento di Luciano Spalletti ha ridato identità e piacere del gioco alla “Signora”, i numeri certificano un dominio interista che parte da lontano: ben 60 punti di distacco aggregati dalla stagione 202122 a oggi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il paradosso più evidente risiede nel bilancio economico-sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve dà ragione a Marotta, CorSport: + 60 punti in cinque anni e 330 milioni di divario

Approfondimenti su Inter Juve

Secondo quanto riportato dal CorSport, il mercato di gennaio dell'Inter potrebbe riservare importanti sorprese grazie a un budget significativo a disposizione.

L'analisi dei risultati recenti della Chivu Inter conferma la validità delle decisioni prese da Marotta e Ausilio in estate, evidenziando un netto miglioramento rispetto al passato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter Juve

Argomenti discussi: Stramaccioni: Inter-Juve? La squadra di Chivu sta benissimo. Ecco come battere l’ultimo tabù; Verso Inter-Juve, Stramaccioni: Il gap in classifica è corretto, ecco la differenza tra Chivu e Spalletti. Il romeno ha ragione quando dice che...; Mauro: Ha ragione Gasp, Malen sembra Vialli. Ma vediamo se farà metà di quello che ha fatto lui...; Il mercato è chiuso: l'Inter schiacciasassi 'dà ragione' a Marotta, numeri da sogno per i nerazzurri.

Inter Primavera, l'antipasto del derby d'Italia è indigesto: trionfa la Juve 3-0, titoli di coda sulla Coppa Italia nerazzurraL'Inter Primavera non riesce a spezzare il tabù Juve e si fa superare per la terza volta su tre match stagionali dai bianconeri. Dopo le sconfitte in campionato, i nerazzurrini di ... fcinternews.it

Pagelle Inter Juve Primavera Coppa Italia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale della competizionePagelle Inter Juve Primavera Coppa Italia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale della competizione Pagelle Inter Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonis ... juventusnews24.com

Padoin ha parlato dopo Inter Juve Primavera Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook

Primavera - #InterJuve, Up&Down: #Kukulis trasparente, di #Cerpelletti l'unico lampo in una serata buia. #Jakirovic SV x.com