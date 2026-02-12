Inter Juve CorSport | solo 3 giocatori bianconeri sarebbero titolari nella squadra di Chivu

Questa sera si gioca il big-match tra Inter e Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, solo tre giocatori della Juve sarebbero titolari nella squadra di Chivu. I bianconeri affrontano la sfida con molte incognite e pochi punti fermi in campo. La partita potrebbe rivoluzionare la classifica e cambiare le carte in tavola per entrambe le squadre.

. L’analisi del quotidiano. Il confronto tra Inter e Juventus, a due giorni dal Derby d’Italia, non è solo una sfida di nervi, ma una complessa analisi di valori tecnici e di mercato che evidenzia un divario di quasi 330 milioni di euro a favore dei nerazzurri. Eppure, in questo “gioco delle figurine” tutt’altro che teorico, secondo il Corriere dello Sport solo tre bianconeri riuscirebbero a strappare una maglia da titolare nell’undici di Cristian Chivu. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata I “promossi” bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Juve, CorSport: solo 3 giocatori bianconeri sarebbero titolari nella squadra di Chivu Approfondimenti su Inter Juve Inter-Juve, i giocatori chiave secondo Stramaccioni: «Chivu in simbiosi con la squadra, Spalletti mi convince» Il derby d’Italia tra Inter e Juventus si avvicina e i giocatori chiave vengono analizzati da Stramaccioni. Cassano senza peli sulla lingua: «Juve squadra scarsa con giocatori che non possono stare nella Juve. Voglio qualcosa in più da Spalletti!» Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Inter Juve Argomenti discussi: Non solo Inter e Juve nei club con più marcatori diversi in stagione: quante sorprese nella classifica di Serie A; Il club non appartiene, però, alla società maschile come le altre squadre. Il CorSport: Solo applausi per il Napoli Women, in stato di grazia. C'è quel profumo di Europa che si spera stimoli l'impresa.; Mercato Serie A chiuso: tutte le operazioni. Juve tra entrate, uscite e l'obiettivo sfumato; E' derby d'Italia per Vicario: non è solo nel mirino dell'Inter ma c'è anche la Juve. Juve, tre da InterDerby d’Italia, Juve-Inter: confronto reparto per reparto. Chivu domina in 8 ruoli, ma Spalletti vuole ribaltare il pronostico, ne parla la prima di Corsport. Dodici punti di distanza ... tuttojuve.com Juve limitsLa squadra di Chivu convince: numeri, gol e identità chiara, ne parla Corsport. La squadra di Chivu continua a crescere e lo fa con dati che non mentono. I ... tuttojuve.com Padoin ha parlato dopo Inter Juve Primavera Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook Primavera - #InterJuve, Up&Down: #Kukulis trasparente, di #Cerpelletti l'unico lampo in una serata buia. #Jakirovic SV x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.