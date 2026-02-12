Inter Dumfries vede il campo | parziale rientro in gruppo
Denzel Dumfries torna in gruppo all’Inter. L’esterno olandese ha partecipato a parte dell’allenamento ad Appiano Gentile, dando una buona notizia ai tifosi nerazzurri. Dopo settimane di stop muscolare, questa ripresa potrebbe accelerare i tempi di recupero e le scelte di Inzaghi.
Il parziale rientro in gruppo di Denzel Dumfries accelera le manovre di recupero in casa Inter. L’esterno olandese ha ripreso oggi a lavorare con i compagni per una porzione della seduta ad Appiano Gentile, segnando un punto di svolta dopo lo stop muscolare delle scorse settimane. Nonostante il ritorno all’attività collettiva, lo staff medico nerazzurro imporrà una tabella di marcia cautelativa di circa dieci giorni prima di concedere il via libera definitivo per l’impiego agonistico. Il tecnico Cristian Chivu conta di riavere il cursore di fascia a pieno regime nel varco temporale compreso tra il return match dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt e l’impegno di campionato contro il Genoa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
