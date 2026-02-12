InsideUsa – La Commissione Helsinki e i sabotatori della pace

La Commissione Helsinki ha messo in allarme alcuni gruppi di attivisti che cercano di sabotare i tentativi di mantenere un dialogo stabile tra Russia e Stati Uniti. Nei giorni scorsi, sono stati segnalati diversi tentativi di disturbare incontri diplomatici e di diffondere informazioni fuorvianti, alimentando tensioni che rischiano di complicare ulteriormente le relazioni tra le due potenze. La situazione resta delicata, e le autorità americane si preparano a rispondere a eventuali provocazioni.

Carissime lettrici, cari lettori, benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Questa settimana su InsideUsa (in esclusiva per gli abbonati) vi parliamo di una gravissima accusa che scuote il Congresso Usa: la Commissione sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Commissione di Helsinki), presieduta dal senatore repubblicano Roger Wicker – noto per il suo sostegno all'Ucraina e premiato dal Parlamento di Kiev – sarebbe stata compromessa da influenze straniere volte a sabotare gli sforzi di pace del presidente Trump nel conflitto tra Ucraina e Russia, favorendo invece un'escalation verso una guerra più ampia con Mosca.

