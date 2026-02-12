Inps | proroga a marzo per le borse studio più tempo per 13mila studenti tra accesso al portale e requisiti

Questa mattina l’Inps ha annunciato la proroga fino al 2 marzo per la richiesta delle borse di studio. Sono circa 13mila gli studenti che potranno ancora accedere al portale e sistemare eventuali requisiti. La decisione arriva dopo alcune difficoltà segnalate da chi sta cercando di fare domanda, dando più tempo a chi ha incontrato ostacoli con l’iscrizione o la presentazione dei documenti. Ora gli studenti hanno qualche settimana in più per completare tutto e usufruire dell’aiuto economico.

Proroga al 2 marzo per le borse di studio Inps: un aiuto per 13mila studenti tra difficoltà e criticità. L'Inps ha esteso al 2 marzo 2026 il termine per la presentazione delle domande relative alle borse di studio destinate a studenti universitari e frequentatori di corsi di specializzazione post-laurea. Questa proroga, quasi di un mese rispetto alla scadenza originale del 12 febbraio, mira a intercettare un numero maggiore di beneficiari tra i 13.228 contributi disponibili, ciascuno del valore di 2.000 euro, e a risolvere le problematiche riscontrate durante le prime fasi di adesione.

