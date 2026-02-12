Infortunio Vlahovic c’è una nuova data per il rientro | accelerata sul programma di recupero

La Juventus ha comunicato che il ritorno di Dusan Vlahovic in campo si avvicina. Dopo l’infortunio, il centravanti serbo ha fatto progressi e ora si lavora per accelerare il recupero. La squadra spera di poterlo riavere presto a disposizione, anche se ancora non c’è una data ufficiale. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.

del centravanti serbo. L' esultanza rabbiosa di Dusan Vlahovic al gol del pareggio contro la Lazio è l'istantanea di un legame ritrovato. In quel gesto c'è tutto il coinvolgimento di un attaccante che, con l'arrivo di Luciano Spalletti, ha rimesso la Juventus al centro del proprio universo professionale. Nonostante un contratto in scadenza a giugno che sembrerebbe spingerlo lontano da Torino, il serbo appare oggi più "dentro" al progetto bianconero di quanto suggeriscano le scartoffie burocratiche. Il numero 9 è attualmente impegnato in un intenso programma di recupero alla Continassa.

