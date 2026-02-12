Infortunio Vlahovic c’è una nuova data per il rientro | accelerata sul programma di recupero

Da juventusnews24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha comunicato che il ritorno di Dusan Vlahovic in campo si avvicina. Dopo l’infortunio, il centravanti serbo ha fatto progressi e ora si lavora per accelerare il recupero. La squadra spera di poterlo riavere presto a disposizione, anche se ancora non c’è una data ufficiale. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.

del centravanti serbo. L’ esultanza rabbiosa di Dusan Vlahovic  al gol del pareggio contro la Lazio è l’istantanea di un legame ritrovato. In quel gesto c’è tutto il coinvolgimento di un attaccante che, con l’arrivo di  Luciano Spalletti, ha rimesso la Juventus al centro del proprio universo professionale. Nonostante un contratto in scadenza a giugno che sembrerebbe spingerlo lontano da Torino, il serbo appare oggi più “dentro” al progetto bianconero di quanto suggeriscano le scartoffie burocratiche. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il numero 9 è attualmente impegnato in un intenso programma di recupero alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio vlahovic c8217232 una nuova data per il rientro accelerata sul programma di recupero

© Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, c’è una nuova data per il rientro: accelerata sul programma di recupero

Approfondimenti su Vlahovic Juventus

Vlahovic accorcia i tempi per il rientro in campo dopo l’infortunio: ha una data cerchiata in rosso

Dusan Vlahovic sta recuperando dall’infortunio con progressi significativi.

Infortunio Dumfries, si allungano i tempi di recupero: ci sono dubbi sul rientro, il motivo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

INFORTUNIO VLAHOVIC | SPALLETTI FA CHIAREZZA SUI TEMPI DI RECUPERO

Video INFORTUNIO VLAHOVIC | SPALLETTI FA CHIAREZZA SUI TEMPI DI RECUPERO

Ultime notizie su Vlahovic Juventus

Argomenti discussi: Juventus, per Vlahovic sirene inglesi: Tottenham e Chelsea davanti al Milan; Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla Continassa; Quando torna Vlahovic nella Juventus dopo il rientro alla Continassa: i tempi di recupero; Infortunati Fantacalcio, asta di riparazione: quando tornano Vlahovic, De Bruyne, Dumfries, Zaccagni, Davis, Neres, Anguissa, Di Lorenzo, Kone, Calhanoglu, Barella, Zanoli, Belghali, Politano, Collocolo, Cuadrado, Camarda, Dovbyk, Diao, Folorunsho, Berish.

infortunio vlahovic c èMercato Juventus, c’è la fila per Vlahovic: possibile asta milionariaIl futuro del serbo, pronto a tornare in campo, è un tema caldissimo. Bianconeri in pole ma c'è tanta concorrenza. sportal.it

infortunio vlahovic c èJuventus, quando torna Vlahovic dall’infortunio e occhio a David: Spalletti ha decisoPunto interrogativo sull'infortunio di Vlahovic e sui possibili tempi di recupero dell'attaccante serbo. Trapelano ... fantamaster.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.