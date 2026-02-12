Indossa il braccialetto elettronico e ha il divieto di avvicinarsi alla moglie ma continua a stalkerizzarla

La polizia ha arrestato un uomo che, nonostante il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi alla moglie, avrebbe continuato a seguirla e a infastidirla. Gli investigatori hanno confermato che l’uomo non ha rispettato le restrizioni e ha agito di nascosto, creando ancora più tensione e paura nella donna. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Malgrado indossasse il braccialetto elettronico e avesse il divieto di avvicinarsi alla moglie, avrebbe continuato a perseguitarla. A quel punto è scattato l'arresto e il trasferimento dell'uomo in carcere. È successo in Brianza, precisamente a Concorezzo, dove i carabinieri nella serata del 30 gennaio hanno arrestato un uomo di 51 anni domiciliato a Monza. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Monza, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Sanquirico a disposizione dell'autorità giudiziaria.

