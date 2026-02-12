Questa mattina è stato consegnato ai veterinari coinvolti nel Palio un nuovo insieme di regole di comportamento. Si tratta di un documento che si chiama “Codice Deontologico del Medico Veterinario”, anche se in realtà riguarda solo le attività legate alla corsa. I veterinari avranno così indicazioni precise su come comportarsi durante le competizioni.

"Le indicazioni operative e comportamentali deliberate questa mattina (ieri, 10 febbraio ndr) formalizzate in un testo definito, questo sì, in maniera impropria ’Codice Deontologico del Medico Veterinario’, hanno in realtà un ambito di applicazione circoscritto esclusivamente alle attività del Palio. Tale atto si è reso opportuno per stabilire i criteri di comportamento volti a garantire il miglior svolgimento di tutte le delicate fasi dell’evento e non intende in alcun modo sovrapporsi o tantomeno sostituirsi alle prerogative degli Ordini professionali", scrive il sindaco Nicoletta Fabio all’Anmvi che ha pubblicato ieri il testo della lettera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Indicazioni di comportamento per i propri consulenti"

