Indebitarsi per la salute | più prestiti per curarsi che per risistemare casa Rivoluzione in dieci anni

A Pisa, le famiglie prendono sempre più prestiti per pagarsi le cure private, superando di gran lunga quelli richiesti per lavori in casa. In dieci anni, questa tendenza si è invertita: ora la salute viene prima di tutto. La richiesta di soldi per le visite e i trattamenti cresce, mentre quella per i lavori domestici si riduce.

Pisa, 12 febbraio 2026 – A Pisa oggi le famiglie chiedono più prestiti per curarsi nelle cliniche private che per ristrutturare casa o rinnovare l’arredamento. È quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto mUp Research, che ha analizzato l’impatto delle liste d’attesa e della crisi del sistema pubblico nella regione. Il dato più impressionante è quello che riguarda il numero di persone che nel 2025, in Toscana, hanno rinunciato alle cure: si tratta di circa 560mila persone, ovvero un abitante su sei, che si è trovato costretto a dire no a visite o esami medici. Una scelta, anzi una resa, dettata da costi proibitivi o, peggio, dall’impossibilità fisica di prenotare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La sanità in Calabria si sbriciola.

Narges Mohammadi ha ricevuto una nuova condanna in Iran.

