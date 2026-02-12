Indagine su Conte dopo Napoli-Como | rischio squalifica

Da forzazzurri.net 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il fischio finale di Napoli-Como, la partita non si è conclusa come al solito. L’allenatore del Napoli, Conte, è sotto indagine per alcuni comportamenti tenuti sul campo, che potrebbero portare a una squalifica. La situazione è ancora in evoluzione, ma le autorità sportive stanno valutando le immagini e le eventuali conseguenze.

Il post partita di Napoli-Como non si è chiuso con il triplice fischio. La Procura Federale ha infatti avviato un approfondimento su quanto accaduto nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia al Maradona, in particolare dopo un episodio che ha acceso le proteste della panchina azzurra. Nel mirino c’è la reazione di Antonio Conte, scattata in seguito alla mancata ammonizione di Jacobo Ramon, già ammonito, per un intervento su Rasmus Højlund ritenuto da molti passibile di secondo giallo. L’arbitro Gianluca Manganiello ha lasciato correre e proprio in quel momento l’allenatore del Napoli si sarebbe rivolto al direttore di gara con parole che non sono passate inosservate agli ispettori federali: «Almeno vallo a vedere, testa di c. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

indagine su conte dopo napoli como rischio squalifica

© Forzazzurri.net - Indagine su Conte dopo Napoli-Como: rischio squalifica

Approfondimenti su Napoli Como

Inchiesta e squalifica a Conte: cosa è successo in Napoli-Como

Il procuratore federale sta analizzando tutte le immagini e le registrazioni audio di quanto accaduto durante Napoli-Como.

Repubblica: La carica di McTominay “Il Napoli non molla mai” Conte a rischio squalifica

Dopo la partita di San Siro, si approfondiscono le parole di McTominay e la possibile squalifica di Conte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

PROVA TV SU CONTE: RISCHIO SQUALIFICA SEI UNO SCARSO SCARICABARILE NON SEI UN UNGHIA DI MOU

Video ??PROVA TV SU CONTE: RISCHIO SQUALIFICA?? SEI UNO SCARSO SCARICABARILE?? NON SEI UN UNGHIA DI MOU???

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Procura Figc apre inchiesta su Conte dopo insulti all'arbitro in Napoli-Como; La Figc apre un’inchiesta su Conte per una frase rivolta a Manganiello!; Insulti a Manganiello: la Procura FIGC apre un’inchiesta su Conte; Napoli, Conte contro l’arbitro: le telecamere non perdonano.

Conte, l’insulto a Manganiello in Napoli-Como costa caro: la Procura Federale apre un’inchiestaConte rischia di pagare a caro prezzo il plateale sfogo contro il direttore di gara per il mancato rosso a Ramon nella gara di Coppa Italia persa contro il Como di Fabregas ... sport.virgilio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.