Indagine su Conte dopo Napoli-Como | rischio squalifica

Dopo il fischio finale di Napoli-Como, la partita non si è conclusa come al solito. L’allenatore del Napoli, Conte, è sotto indagine per alcuni comportamenti tenuti sul campo, che potrebbero portare a una squalifica. La situazione è ancora in evoluzione, ma le autorità sportive stanno valutando le immagini e le eventuali conseguenze.

Il post partita di Napoli-Como non si è chiuso con il triplice fischio. La Procura Federale ha infatti avviato un approfondimento su quanto accaduto nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia al Maradona, in particolare dopo un episodio che ha acceso le proteste della panchina azzurra. Nel mirino c’è la reazione di Antonio Conte, scattata in seguito alla mancata ammonizione di Jacobo Ramon, già ammonito, per un intervento su Rasmus Højlund ritenuto da molti passibile di secondo giallo. L’arbitro Gianluca Manganiello ha lasciato correre e proprio in quel momento l’allenatore del Napoli si sarebbe rivolto al direttore di gara con parole che non sono passate inosservate agli ispettori federali: «Almeno vallo a vedere, testa di c. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Indagine su Conte dopo Napoli-Como: rischio squalifica Approfondimenti su Napoli Como Inchiesta e squalifica a Conte: cosa è successo in Napoli-Como Il procuratore federale sta analizzando tutte le immagini e le registrazioni audio di quanto accaduto durante Napoli-Como. Repubblica: La carica di McTominay “Il Napoli non molla mai” Conte a rischio squalifica Dopo la partita di San Siro, si approfondiscono le parole di McTominay e la possibile squalifica di Conte. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. PROVA TV SU CONTE: RISCHIO SQUALIFICA SEI UNO SCARSO SCARICABARILE NON SEI UN UNGHIA DI MOU Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Procura Figc apre inchiesta su Conte dopo insulti all'arbitro in Napoli-Como; La Figc apre un’inchiesta su Conte per una frase rivolta a Manganiello!; Insulti a Manganiello: la Procura FIGC apre un’inchiesta su Conte; Napoli, Conte contro l’arbitro: le telecamere non perdonano. Conte, l’insulto a Manganiello in Napoli-Como costa caro: la Procura Federale apre un’inchiestaConte rischia di pagare a caro prezzo il plateale sfogo contro il direttore di gara per il mancato rosso a Ramon nella gara di Coppa Italia persa contro il Como di Fabregas ... sport.virgilio.it Antonio Conte furioso con l’arbitro Manganiello durante Napoli-Como. Prima l’epiteto per il mancato rosso per DOGSO per il fallo di Ramòn su Højlund al limite dell’area, poi la lamentela per il secondo giallo mancante per lo spagnolo, reo di un fallo sempre - facebook.com facebook #Napoli-Como, #Conte è una furia con Manganiello: "Valla a vedere, testa di ca**o. Lo fa apposta con me". La Procura apre un'inchiesta x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.