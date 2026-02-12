Incubo virus IA per i signori dei fondi Fineco al tappeto -10%

La Borsa di Milano ha vissuto una giornata difficile, con il settore del risparmio gestito sotto pressione. Le azioni dei principali fondi sono crollate, in particolare Fineco che ha perso il 10%. Gli investitori sono preoccupati per l’impatto dell’intelligenza artificiale sui mercati finanziari, e le vendite si sono fatte sentire su tutto il comparto. La crisi si è accentuata in un clima di forte volatilità, con gli operatori che cercano di capire cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Seduta pesante per il comparto del risparmio gestito a Piazza Affari, travolto da vendite diffuse che hanno colpito i principali titoli del settore in un clima di elevata volatilità. A guidare i ribassi sul listino milanese è stata FinecoBank, che ha lasciato sul terreno il 9,05% chiudendo a 20,11 euro. Per Fineco, che ha basato gran parte del suo successo sulla combinazione fra piattaforma digitale, servizi di investimento e una rete di consulenti integrata, questo tipo di scenario rappresenta un elemento di incertezza: se le tecnologie AI diventassero la nuova commodity attraverso cui attrarre e mantenere clienti, la competizione potrebbe spostarsi su leve di prezzo, esperienza utente e costi di sviluppo tecnologico piuttosto che su competenze relazionali e dimensione di mercato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Incubo virus IA per i signori dei fondi. Fineco al tappeto (-10%) Approfondimenti su Fineco IA Un "tesoro" da 250 miliardi di euro: chi sono i signori dei fondi pensione italiani In un contesto di crescente incertezza sulle pensioni pubbliche, i fondi pensione italiani assumono un ruolo sempre più rilevante. Australian Open, Fery e un virus intestinale mettono al tappeto Cobolli. Avanti Paolini Al Australian Open, Cobolli si arrende a causa di un virus intestinale, mentre Paolini avanza al secondo turno dopo aver sconfitto Sasnovich. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Fineco IA Argomenti discussi: Pluribus, l’incubo di un virus simbiotico all’epoca dell’intelligenza artificiale; Neurocovid e Long Covid, l'allarme: Si manifesta mesi dopo la guarigione. I sintomi da non ignorare; Norovirus alle Olimpiadi | quanto è contagiosa l’infezione che ha colpito le atleti finlandesi; Incubo nuove pandemie, scatta l'allarme dall'Oms: come difendersi. Incubo virus IA per i signori dei fondi. Fineco al tappeto (-10%)Spaventa il nuovo servizio digitale lanciato dalla start up Altruist. Ma gli analisti invitano alla calma Seduta pesante per il comparto del risparmio gestito a Piazza Affari, travolto da vendite diff ... ilgiornale.it Nipah, incubo pandemia: al via il vaccino su 60 volontari. La trasmissione del virus all'uomo, a chi è consigliatoPer ora il virus Nipah non preoccupa l'Europa e i paesi occidentali, ma dopo i primi casi in India crescono i timori anche in altri paesi asiatici, con lo spettro che possa tramutarsi in ... leggo.it #virus nipah, incubo pandemia: al via il #vaccino su 60 volontari, ecco chi sono e a chi è consigliato x.com Quella che doveva essere una vacanza tra fiordi norvegesi si è trasformata in un incubo per 200 persone colpite da norovirus - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.