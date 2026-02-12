Incontro in Prefettura ad Arezzo | sicurezza e controlli nei locali di pubblico spettacolo

Questa mattina, in Prefettura ad Arezzo, si è tenuto un incontro dedicato ai controlli sui locali di pubblico spettacolo. Le autorità hanno discusso le misure di sicurezza e le verifiche da rafforzare per garantire un ambiente più sicuro. Presenti rappresentanti delle forze dell’ordine e amministratori locali, tutti concordi nel mettere in atto nuove strategie di controllo.

Si è svolta questa mattina presso la Prefettura di Arezzo una riunione dedicata ai controlli nei locali muniti di licenza di pubblico spettacolo. L'incontro, presieduto dal Prefetto, ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dei rappresentanti dei principali Comuni del territorio e delle associazioni di categoria. Al centro del confronto, l'approfondimento delle disposizioni normative e delle attività di vigilanza relative ai locali destinati a spettacoli, eventi musicali e intrattenimenti aperti al pubblico.

