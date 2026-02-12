Incognita McTominay ce la farà a rientrare contro la Roma?

Scott McTominay resta in dubbio per la partita contro la Roma. Il Napoli sta lavorando duramente per recuperarlo, ma ancora non è chiaro se sarà disponibile per la sfida. La sua presenza in campo potrebbe fare la differenza, ma i tempi di recupero restano un’incognita.

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive di Scott McTominay, di come il Napoli stia facendo di tutto per rimetterlo in sesto. L’obiettivo è mandarlo in campo domenica sera contro la Roma di Gasperini. Ma la sua presenza non è ancora certa. E al momento la prognosi non è sciolta. Ecco cosa scrive il Corsport: Scott McTominay ci sta provando ancora: a Marassi ha lottato contro il dolore in campo, facendo quasi finta di niente dopo un colpo al piede destro prima di spedire in orbita il gol del 2-1 e l’infiammazione al tendine del gluteo, e ora lo sta facendo a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La partita tra Napoli e Roma si avvicina e i tifosi sono in attesa di conoscere la formazione.

