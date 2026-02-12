Incidente sull' A30 all' altezza di Mercato San Severino | corrono i soccorsi

Questa mattina un incidente ha bloccato la corsia sulla A30, poco prima dell’uscita di Mercato San Severino. Due auto sono entrate in collisione e i soccorsi sono subito intervenuti sul posto. Per ora non ci sono dettagli sulle condizioni dei feriti. La polizia sta gestendo il traffico e cerca di chiarire la dinamica dello scontro.

Brutto incidente, nel pomeriggio, sulla A30, in direzione Caserta: poco prima dell'uscita di Mercato San Severino, infatti, due vetture sono rimaste coinvolte in un sinistro. Un'auto si è ribaltata e l'altra è finita contro il guardrail. Sul posto, l'ambulanza India della Croce Bianca e l'auto medica della Solidarietà, nonchè i Vigili del Fuoco. Accertamenti in corso.

