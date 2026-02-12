Incidente sull' A1 all' altezza di Vietri | spavento per una giovane in dolce attesa

Stamattina sull’A1, poco dopo le 12, una giovane in dolce attesa è rimasta coinvolta in un incidente a poca distanza da Vietri sul Mare. Un’auto ha fatto un testacoda, creando panico tra gli automobilisti e bloccando temporaneamente il traffico in direzione Salerno. Nessuna perdita di vita, ma la donna è stata portata in pronto soccorso per controlli. La polizia sta facendo i rilievi per chiarire le cause dell’incidente.

Ennesimo incidente, stamattina, intorno alle 12: sull'A1, in direzione Salerno, dopo l'uscita di Vietri sul Mare, si è verificato un testacoda. A bordo di una Lancia Y, una giovane incinta di 4 mesi che è stata trasportata all'ospedale Ruggi di Salerno dall'ambulanza della Croce Bianca di Vietri. Sul posto, anche la Polizia Stradale di Scafati per i rilievi del caso. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per la malcapitata.

