Incidente stradale lo chiamano i vigili ma quando arriva c' è una sorpresa
Un uomo si presenta al comando della polizia locale di Monza per chiarire un incidente stradale. Quando arrivano gli agenti, però, scoprono che c’è qualcosa che non torna. Durante i controlli, trovano una grave irregolarità e lo denunciano a piede libero. La scena che sembrava una normale ricostruzione si trasforma in un caso più complicato.
Dopo un incidente in cui è rimasto coinvolto si presenta al comando della polizia locale di Monza per la ricostruzione dei fatti, ma gli agenti scoprono una grave irregolarità e lo denunciano a piede libero. Il protagonista della vicenda è un uomo del 1978, residente in provincia di Monza, che era stato convocato all’interno del comando per gli accertamenti di rito. Durante i controlli, l’uomo ha esibito una patente di guida rilasciata da un Paese estero. A un primo sguardo il documento è apparso in regola e completo di tutti gli elementi grafici, ma tuttavia qualcosa non tornava e gli agenti si sono insospettiti.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Incidente stradale, l'auto si ribalta ma quando arrivano i soccorsi non c'è nessuno
Nella notte di martedì 6 gennaio, lungo la SS35 tra Lentate sul Seveso e Barlassina, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto ribaltata.
Incidente stradale. Conducente estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco
I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti questa sera, 22 gennaio, alle ore 19, a Castiglion Fiorentino, a seguito di un incidente stradale.
