Incidente stradale lo chiamano i vigili ma quando arriva c' è una sorpresa

Dopo un incidente in cui è rimasto coinvolto si presenta al comando della polizia locale di Monza per la ricostruzione dei fatti, ma gli agenti scoprono una grave irregolarità e lo denunciano a piede libero. Il protagonista della vicenda è un uomo del 1978, residente in provincia di Monza, che era stato convocato all’interno del comando per gli accertamenti di rito. Durante i controlli, l’uomo ha esibito una patente di guida rilasciata da un Paese estero. A un primo sguardo il documento è apparso in regola e completo di tutti gli elementi grafici, ma tuttavia qualcosa non tornava e gli agenti si sono insospettiti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Monza Incidente

Ultime notizie su Monza Incidente

