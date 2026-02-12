Un tamponamento si è verificato questa mattina intorno alle 11 all’incrocio tra via Antinori e via della Libertà a Fano. Due auto si sono scontrate, creando confusione e rallentamenti nel traffico. Sul posto sono arrivati i mezzi delle forze dell’ordine e un’ambulanza, ma per fortuna nessuno ha riportato ferite gravi. La zona è rimasta bloccata per alcuni minuti mentre si lavorava a mettere in sicurezza la strada e chiarire la dinamica dell’incidente.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 12 febbraio 2026 – È successo tutto in pochi istanti, intorno alle 11 di questa mattina, all’incrocio tra via Antinori e via della Libertà. Due auto si sono scontrate mentre una delle vetture si stava immettendo sulla strada principale. Fortunatamente non si registrano feriti. Coinvolte nell’incidente una Dacia Sandero, guidata da un uomo di Fano classe 1955, e una Toyota Rav 4 condotta da un altro fanese, classe 1985. Secondo una prima ricostruzione, la Dacia percorreva via Antinori e, giunta all’intersezione con via della Libertà, durante la manovra di immissione si è scontrata con la Toyota che stava transitando lungo via della Libertà in direzione sud-nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente all’incrocio tra via Antinori e via della Libertà: paura e disagi

Approfondimenti su Fano Incidente

Nella giornata di ieri, 29 dicembre 2025, si è verificato un incidente all'incrocio tra corso Vercelli e via Boccherini a Torino.

Questa mattina, all’incrocio tra via Castellana e via Sile a Vedelago, un incidente tra un’auto e una moto ha avuto conseguenze tragiche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fano Incidente

Argomenti discussi: Scontro tra una moto e un'auto all'incrocio tra viale d'Annunzio e via Colonna, ferito un ragazzo [FOTO]; Corso Europa, incidente all'incrocio tra un'auto e un'ambulanza in emergenza; Incidente: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta e finisce contro un'albero. Danni a un mezzo parcheggiato; Via Terrasanta-via Costantino: l'ennesimo incidente all'incrocio maledetto :: Segnalazione a Palermo.

Incidente all’incrocio tra via Antinori e via della Libertà: paura e disagiDue vetture coinvolte nello scontro avvenuto intorno alle 11. Nessuno dei conducenti ha riportato ferite. La Polizia Locale sta effettuando accertamenti sulla dinamica. msn.com

Empoli, scontro tra due auto all'incrocio tra via Masini e via Russo: ferita una 62enneIncidente stamani in centro a Empoli. Secondo quanto appreso, due auto si sarebbero scontrate in via Masini, all'incrocio con via Russo, all'altezza della ... gonews.it

Incidente stradale poco fa a Gela, all’incrocio tra via Diodoro e via Liguria facebook

#PMTerredargine #PLinforma #viabilitàCarpi #accadeora incidente in via Remesina incrocio via Bortolamasi. #siamosulposto Possibili rallentamenti. x.com