Incidente alle Olimpiadi invernali come sta l’atleta rimasto ferito dopo lo schianto del suo bob

Questa mattina si è verificato un incidente durante un allenamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un atleta è rimasto ferito dopo lo schianto del suo bob. Le sue condizioni sono ancora da chiarire, ma subito sono stati chiamati i soccorsi e ora si attende un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Un aggiornamento sulle condizioni di salute dell’atleta rimasto ferito durante un incidente con il bob in allenamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il primo nome finito sotto i riflettori era stato quello della leggenda americana Lindsey Vonn. Ma poche ore prima, lontano dalle telecamere e dall’eco mediatico riservato alle grandi star, un altro atleta aveva vissuto momenti drammatici. Mercoledì Renars Grantins, 21 anni, componente della squadra di bob a due e a quattro della Lettonia, è stato trasferito d’urgenza da Cortina all’ospedale di Treviso. Era caduto in pista durante una sessione di prove con il bob organizzata due giorni prima dell’apertura ufficiale dei Giochi invernali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

