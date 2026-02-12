Inaugurazione per le nuove ristrutturazione dell’IC Vasari

Questa mattina ad Arezzo si svolge l’inaugurazione della nuova palestra dell’I.C. Vasari. Venerdì alle 11, gli studenti e il personale scolastico si riuniscono in Via Emilia 10 per tagliare il nastro. La struttura è stata completamente rinnovata con lavori di tinteggiatura, insonorizzazione e una nuova pavimentazione.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Inaugurazione per le nuove ristrutturazione dell’ I.C. Vasari Venerdì 13 febbraio, alle ore 11, in Via Emilia 10, si terrà l’inaugurazione della palestra dell’Istituto, recentemente oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha previsto la tinteggiatura esterna, l’insonorizzazione degli ambienti e la completa posa di una nuova pavimentazione. L’evento sarà inoltre occasione per presentare i lavori di ristrutturazione che hanno interessato la Scuola Primaria “Pitagora” alla Chiassa, con il rinnovo della facciata e il rifacimento della copertura, nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurazione per le nuove ristrutturazione dell’I.C. Vasari

