Inaugurato il nuovo bar del Nuovo | sarà aperto tutti i giorni anche senza spettacoli

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo bar del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. La zona, rinnovata completamente, sarà aperta tutti i giorni e non dipenderà più solo dagli spettacoli. Ora i visitatori e i passanti potranno fermarsi, bere un caffè o uno snack in un ambiente più accogliente e vivace, anche quando il teatro non è in scena.

