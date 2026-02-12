Inaugurato il nuovo bar del Nuovo | sarà aperto tutti i giorni anche senza spettacoli
Questa mattina è stato inaugurato il nuovo bar del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. La zona, rinnovata completamente, sarà aperta tutti i giorni e non dipenderà più solo dagli spettacoli. Ora i visitatori e i passanti potranno fermarsi, bere un caffè o uno snack in un ambiente più accogliente e vivace, anche quando il teatro non è in scena.
Taglio del nastro per la nuova area bar del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, completamente riqualificata e ora pensata per vivere di luce propria, al di là della programmazione artistica. L’intervento ha reso il locale indipendente dal resto della struttura grazie all’installazione di una parete.🔗 Leggi su Udinetoday.it
